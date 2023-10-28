Nevşehir’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlar, Filistin’e destek ve İsrail’e tepki amacıyla eylem başlattı.

Nejdet Ersan Parkında bir araya gelen çok sayıda sivil topluk kuruluşlarına üye kadınlar dün başladıkları oturma eylemine bu gün de devam etti. Ellerinde İsrail’e tepkilerin yer aldığı afiş ve dövizlerle Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemine katılan kadınlardan Sedef Öğütgen, bugün ve yarın Nevşehirli tüm kadınları Nejdet Ersan Parkındaki eylemlerine katılmaya davet etti. Öğütgen; “İsrail yaklaşık 100 yıldır Filistinli sivilleri katlediyor. Bugüne kadar on binlerce Filistinliyi katletti. Bombardımanlar nedeniyle Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Hastane, cami ve okullar işgalcilerin saldırısı altında. İşgalci İsrail yönetimi, askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini verdi. 20 gündür bütün uluslararası hukuk kuralları ve insanlığı ayaklar altına aldılar. Bizler vicdan sahibi kadın ve anneler olarak dünya liderlerini, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumları İsrail’e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek de; “İsrail son günlerde durmaksızın sivillerin bulunduğu bölgeleri bombalıyor. İsrail’in saldırıları tüm hukuk kurallarının çiğnendiği bir vahşete dönüşmüştür. İsrail’in masum Filistin halkını öldürmesi, ibadethaneleri yok etmesi insanlık suçudur” şeklinde konuştu.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Vakfı temsilcisi ise konuşmasında, “İslam alimleri yer yüzünün herhangi bir yerinde zulüm altında olan Müslüman kardeşlerine yardım etmeye gücü yettiği halde, yardım etmeyen Müslümanların büyük günaha girdikleri hususunda ittifak ettikleri bilinmektedir. Bugün Filistin başta olmak üzere, Doğu Türkistan, Suriye, Arakan’da Müslümanların zulüm altında olması hepimizi vicdan muhasebesine sevk etmektedir. Bu kardeşlerimizin kurtuluşuna imkânımız yoksa onlar için gözyaşı dökerek dua etmeliyiz” dedi.