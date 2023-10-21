Maltepe’de kafe işletmecisi iki kardeş Filistin’deki müslümanlara destek amacıyla bir gün boyunca iş yerinde yaptıkları satışlardan elde edecekleri geliri Filistin’e bağışlama kararı alarak örnek davranışta bulundu.

Maltepe’de bir kafe işletmesinin sahibi Ayhan Baş ve Kerem Baş kardeşler İsrail’in, Filistin halkına yaptığı saldırılar sonrası yaşattığı yaraları sarmak adına anlamlı bir desteğe imza attı. İşletmeciliğini yaptıkları kafenin bir günlük gelirini Filistin’e bağışlayan Ayhan ve Kerem Baş kardeşler Filistin’de yaşanan zulme kayıtsız kalamadıklarını, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. Destek için kafeye gelen müşteriler de yapılanın örnek bir davranış olduğunu, herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Filistin’deki zulme karşı sessiz kalamadıklarını belirten işletme sahibi Ayhan Baş, "Kardeşimle karar verdik bugünlük hasılatımızı olduğu gibi Filistin’de şu an canıyla boğuşan kardeşlerimize bağış yapmak istedik. Ben Maltepe’de bir kafe işletiyorum, Almanya’dan geldim. asıl niyetimiz ülkemizi de desteklemek. Şu an oradaki insanların durumuna kayıtsız kalamadık. Çocukların çığlığına kulağımızı tıkayamadığımız için böyle bir destekte bulunduk" dedi.

Esnaf kardeşlerden Kerem Baş, "Hep birlikte yardımcı olmak istiyoruz. Ben de bir babayım ve Filistin’e yapılan bu zulmü gördükten sonra bu soykırımdan daha fazlası. Bizim de kanımıza dokundu. elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Kafede müşteri olan Oksana Kuznetsova, "Bu işletmenin sahipleri böyle güzel bir hassas konuya değindiler. bugünün gelirini Filistin’e bağışlayacaklar. Şu an birlik olma zamanı, böyle bir şeyi duyunca benim de bir desteğim dokunsun istedim. Bu işletmenin böyle bir harekette bulunmasını destekliyorum. umarım herkes bu hassasiyeti destekler" dedi.