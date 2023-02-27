İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılan Sameh Aqtash, olduğu açıklanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 95 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığını belirterek, "Saldırılardan İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin, dün Nablus’un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırının ardından çok sayıda ev ile 18 araç küle döndü. Evlerin ateşe verilmesi sonucu onlarca kümes hayvanı da telef oldu.

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