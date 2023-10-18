İsrail’in Filistin’e 12 gündür uyguladığı zulme sessiz kalmamak adına Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve performans sanatçısı Dr. Kemal Sağlam, heykel ve yerleştirme sanatıyla ’Filistin’deki bebeklerin çığlığı’ adlı resim sergisi düzenledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde düzenlenen resim sergisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Dr. Kemal Sağlam, eline aldığı odun parçasıyla Filistin’de yaşanan vahşeti anlatarak insanlığın bu katliama bir ’odun’ gibi hiç ses çıkarmadığını, görmezden, duymazdan geldiğini söyledi.

Filistin’de yapılan katliama, bebeklerin öldürülmesine ve insanlığın artık kül olmasına dayanamadığını ifade eden Dr. Kemal Sağlam “Bu yaşanılanlar hiç doğru değil. Buna engel olunmalı. İnsanlık buna ’dur’ demeli. Bir sanatçı olarak artık çiçek böcek gibi süslü şeyler boyayamaz olduk. Rengimiz soldu. Gri oldu. Resim yapamaz olduk. İnsanlık bu katliamı bir odun gibi hiç duymazdan gelmesine ses çıkarmak maksadıyla bu sanat performansımı göstermek istedim. Öyle bir katliam öyle bir bombardıman yapıyor ki insanlık ölüyor, yaşam ölüyor ve sanat da ölüyorlar ama bunu bir türlü mistir odun, sayın odun, mösyö odun anlamıyor. Mösyö odunum, sayın odunum anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. İnsanlığın parçalanmasına bebeklerin öldürülmesine kız çocuklarının, küçük çocukların öldürülmesini anlamıyor. Dinlemiyor ve de bu katliamın durdurulması için bir ses çıkarmıyor” dedi.

"Yapılan bu katliama artık sesimizi çıkarmamız gerekiyor"

Performans sanatını izleyen Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Nermin Koca ise "Dünyada yaşanan bu katliamın önüne geçmek için bir adım atmaktı. İster istemez herkes üzgün. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bizde buna ithafen yapmaya çalıştık. Hocamızın yardımıyla bizde sesimizi duyurmak istiyoruz. Katliam dünyaca yasaklanan bombaların kullanılması ve çocukların hastanelerin ülkede çıkış izni verip önce çıkış yerlerinin bombalanması sonrasında da hastanelerin bombalanması. Hayvanından tut bütün insanına kadar yaşlı genç fark etmeksizin bütün insanların öldürülmesi bir vahşet. Tabiki de insanların yardım etmesi gerekiyor artık bir yerde ’dur’ denilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.