Birleşmiş Milletler’in (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69. Oturumu (CSW69) kapsamında New York’ta bir dizi faaliyette bulunan KADEM, bu yıl da düzenlediği Filistin dayanışması etkinliğinde, bölgede yaşanan insanlık suçunu gündeme taşıyarak sanatın toplumsal direnişteki gücüne dikkat çekti.ABD (İGFA) - Direniş Biçimi Olarak Sanat - II” etkinliği, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla Filistin halkının direnişini bir kez daha dünyaya duyurdu.

KADEM’in ev sahipliğinde düzenlenen “Filistin’de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat - II” etkinliği, sanatın toplumsal direnişteki gücüne odaklanırken film gösterimi, şiir dinletisi ve sanat konuşmaları aracılığıyla Filistin halkının mücadelesi ile kültürel mirasının korunma konuları gündeme taşındı.

Etkinlikte Filistin’in iki yakasından iki kadın sanatçının hikâyesinin anlatıldığı kısa belgesel film, sanatın direniş ve umut kaynağı olma gücünü bir kez daha gösterdi.

Gazze’de yaşayan 25 yaşındaki görsel sanatlar sanatçısı Emel Ebu Sibah’ın yıkıntılar arasında ayakta kalmış tek bir duvara resim çizerken verdiği görüntü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Filmde yer alan bir diğer sanatçı ise, Kudüs’te yaşayan 18 yaşındaki kanun sanatçısı Sadin Tavil. Müziğiyle geleceğe ve barışa olan inancını yansıtan genç sanatçı, Filistinli kadınların mücadelesine sanatın birleştirici gücüyle katkı sundu. Tavil’in ezgileri, acı ve kayıpların ortasında dahi hayata tutunmanın ve umudu korumanın mümkün olduğunu gösterdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM olarak yalnızca Filistin halkının kültürel mirasına sahip çıkmakla kalmayıp, uluslararası çapta kadın hakları ve sosyal adalet mücadelesine katkıda bulunduklarını söyledi. Filistin yalnızca coğrafi bir mekân değil; aynı zamanda direnişin, umudun ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancın simgesi olduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, "Filistin, yalnızca Filistin halkının meselesi değildir; tüm insanlığın vicdanî sorumluluğudur. Filistin halkının yanında durmak, onların sesi olmak ve haklı davalarını savunmak, dünyanın her yerinde bir insanlık görevidir. Bu buluşmanın, dayanışmamızı daha da güçlendireceğini ve Filistin için özgür ve adil bir gelecek mücadelesine katkıda bulunacağını umuyorum" diye konuştu.

Filistinlilerle Dayanışma Programının moderatörlüğünü, KADEM Genel Müdür Yardımcısı Betül Özel Çiçek yaptı. Çiçek, Filistin halkı için sanatın yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda varoluş mücadelesinin temel taşlarından biri olduğunun belirtti.

Öte yandan programda, Filistinli şairlerin şiirleri de ses buldu.