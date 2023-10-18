Filistin’in Gazze şehrinde İsrail’in bir hastaneye yaptığı saldırıda hayatını kaybedenler için Manisa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’daki camilerde de İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından cemaat, ellerini semaya açarak hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.