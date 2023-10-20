Eskişehir’de İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik abluka ve saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, bir taraftan kara harekatına hazırlanırken, öte yandan hava saldırılarını sürdürüyor. Bununla birlikte saldırılar sonucunda Filistin’deki sivil ölümlerin sayısı da artıyor. Yaşanan sivil kayıplar hakkında açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 3 bin 500’den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivillere yönelik saldırıları kınayan Eskişehirli vatandaşlar da İsrail’e tepki gösterdi. Yaklaşık bin 500 Eskişehirli vatandaş, Dede Korkut Parkı’nda kılınan cuma namazına müteakip, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edilirken, düzenlenen basın açıklaması ile İsrail’e tepki gösterildi. Toplanan kalabalık, Filistin için destek sloganları attı.