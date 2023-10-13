Aydın’da İsrail’in Filistin’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namaz kılındı.

İsrail’in Filistin’e savaş ilan etmesinin ardından şiddetlenen çatışmalarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın her yerinden Müslümanlar, Filistinliler için tek yürek olmaya devam ederken Aydın’da da İsrail’in saldırıları sonucunda yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından camii avlusunda toplanan camii cemaatleri gıyabi cenaze namazı kılarak dualar etti.