İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 9 bin 770’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 1 aydır sürüyor. İsrail tarafından yoğun bombardıman altında olan Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı birçok yere saldırılar düzenleniyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 770’e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 8’inin çocuk, 2 bin 550’sinin ise kadın olduğu açıklandı. Yaralı sayısı ise 24 bin 808’e yükselirken, bin 270’i çocuk 2 bin 260 kişinin hâlâ enkaz altında olduğu aktarıldı.

İsrail’in hedef aldığı 110 sağlık kuruluşu ve 31 ambulans ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 16 hastane ve 32 sağlık kuruluşu hizmet dışı kalırken, 175 sağlık personeli de saldırılarda yaşamını yitirdi.