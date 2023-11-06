Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 10 bini aştığı belirtildi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 31 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 104’ü çocuk olmak üzere 10 bin 22’ye ulaştığı ifade edildi.

Binlerce kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamaya göre kamplara ve barınaklara sığınan Filistinliler arasında çok sayıda solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve su çiçeği vakası tespit edildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen 1.5 milyondan fazla Filistinliden 717 bininin UNRWA’ya bağlı 149 barınma merkezine yerleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 122 bin kişinin ise hastanelerde, kiliselerde ve kamu binalarında kaldığı, 110 bin kişinin bölgedeki 89 okulda kaldığı ve diğer Filistinlilerin ise yakınlarının yanına yerleştiği bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde iletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesinden 15 saat sonra iletişim hizmetlerinin kademeli olarak yeniden sağlandığı kaydedildi.

Geçici insani koridor açıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze’nin kuzeyindeki sivillerin güvenliklerini sağlamak amacıyla güneye gitmeleri için yeni bir insani koridor açıldığını duyurdu. IDF’den yapılan açıklamada, “IDF birçok kez Gazze şehri sakinlerine bölgeden tahliye çağrısında bulundu ve bu çağrıyı yapmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, koridorun yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında açık kaldığı belirtildi.