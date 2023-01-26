Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

İsrail güçlerinin Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında biri yaşlı kadın olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Abbas’ın “Cenin mülteci kampındaki katliamda şehit düşenler için yas tutulması” amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Cenaze törenine binlerce kişi katıldı

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Sabah saatlerinde düzenlenen baskında hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende “Şehitler için intikam” sloganları atıldı.