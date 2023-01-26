Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

İsrail güçlerinin Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında biri yaşlı kadın olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Abbas’ın “Cenin mülteci kampındaki katliamda şehit düşenler için yas tutulması” amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Sabah saatlerinde düzenlenen baskında hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende “Şehitler için intikam” sloganları atıldı.