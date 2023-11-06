Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına düzenlenen hayır etkinliğinde toplanan 180 bin lira Filistin’e yardım hesabına yatırıldı.

Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına organize edilen “İşgal ve Zulüm Altındaki Filistinli Kardeşlerimize Yardım İçin Buluşuyoruz” isimli etkinlik sona erdi. Etkinlik sonrası AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı ve Havza Kadınlar Platformu Başkanı Ümran Uğurlu ile platform üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Ümran Uğurlu, 4 gün açık kalan hayır etkinliğinde toplanan 180 bin liranın ilgili yardım hesabına yatırıldığını ifade ederek, “Havzalı kadınlar olarak İsrail’in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan mazlum ve mağdur Filistin halkı için alın teri döktük. Başta etkinliğimize büyük destek veren Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir ile Havzalı kadınlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Uğurlu ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Öncelikle İsrail’in Filistin’de sahnelediği vahşeti ve terör devleti İsrail’i bir kez daha kınıyorum. Hayır etkinliğinde emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Uğurlu’ya Havza Belediye Meclis Üyesi Sema Köse ve platform üyeleri eşlik etti.