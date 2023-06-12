Konya’nın merkez Karatay Kent Konseyi, “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunuyla Filistin’de yaşanan ve dünya kamuoyunun yıllardır sessiz kaldığı insanlık dramını sahneye taşıdı.

Toplumda önemli konularda farkındalıklar oluşturmayı hedefleyen Karatay Belediyesi Kent Konseyi, kültür-sanat alanındaki etkinliklerle de imza atmayı sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan ve bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma’nın gerçek hayat hikayesini konu alan “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” tiyatro oyunu, Karatay Kent Konseyi Kadim Kudüs Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda Karatay’da sahnelendi. Nurdan Albamya’nın Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı; Filistin’de yaşanan ortak acıları, işlenen insanlık suçlarını ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri konu edinen tiyatro oyununun iki ayrı gösterim, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’ndeydi. Filistin halkına yapılan zulmü gözler önüne seren oyuna Konyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Penceresi Mescid-i Aksa’ya açılan Filistinli Meryem, işgalci İsrail’in evini almak istemesiyle sarsılır. Teklif edilen yüksek meblağlara rağmen Meryem’in ikna olmadığını gören işgalciler, Meryem’i taciz etmeye başlar. Elektriği ve suyu kesilen, evinin önüne barikatlar kurulan, kapısına çöpler dökülen Meryem vazgeçmez ve kendisini evine kapatır. Bu süreçte tüm yaşamını çiçeğine ve kuşuna anlatmaya başlar. Meryem, en büyük travmasıyla yüzleşmek ve onu kabullenmek zorunda kalacaktır. Nihayetinde ise kendini evine kapatmasının çare olmadığını anlayarak evden çıkacak ve nöbete Mescid-i Aksa’da devam edecektir.

“Kent Konseyi Kudüs Çalışma Grubu’nun ilk etkinliği”

Karatay Kent Konseyi Kadim Kudüs Çalışma Grubu Koordinatörü Reyhan Okumuşlar, programa ilgi gösteren herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Karatay Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde Kudüs Çalışma Grubu kurduklarını ve söz konusu etkinliğin grubun ilk etkinliği olduğunu belirten Reyhan Okumuşlar, “Amacımız, Hazreti Ömer’in emaneti, Selahattin Eyyubi’nin davası ve emaneti olan Kudüs’ü dava edinecek gençlerin yetişmesine katkı sunmaktır. Bugün ilk programımız yaptık. İnşallah daha birçok etkinlikle karşınızda olacağız” dedi.

“Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak yoğun bir dönem geçiriyoruz”

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da görevi devraldıkları günden bu yana bir çok çalışma yaptıklarını aktararak, “Kudüs Çalışma Grubumuzun bu ilk etkinliğine ilgi gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Karatay Belediyemizin büyük desteği sayesinde Kent Konseyimiz, Gençlik Meclisimiz, Ortaöğretim Çalışma Grubumuz ile birlikte yoğun bir dönem geçiriyoruz. İlçemizin ve kardeşlerimizin hayatlarına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’nın hepinize selamları var. Programımıza ilgi gösteren tüm kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı ve büyük ilgi gören “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek kişilik oyunun sonunda Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Oyuncu Nurdan Albamya’ya teşekkür etti.