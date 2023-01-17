Konusuyla son dönemin en dikkat çekici tiyatro oyunları arasında yer alan “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde seyirciyle buluştu.

Konusuyla son dönemin en dikkat çekici tiyatro oyunları arasında yer alan “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde seyirciyle buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu, Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı oyunun; yönetmenliğini Yunus Emre Obut, dekor tasarımını Vedat Oyuryüz, kukla tasarımını İsmail Volkan Ceylan ve müziklerini Ömer Kılıç hazırladı. Tek perde olarak yaklaşık 70 dakika süren oyun; konusu ve mesajlarıyla son dönemin en dikkat çekici tiyatro oyunları arasında yer alıyor. Ara ara kuklaların da hikâyeye eşlik ettiği oyunda; İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie ve İsrail askerleri tarafından evleri boşaltmaları istenen Filistinli ailelerin yaşadıklarına değiniliyor. Salonu dolduran seyirciler, oyun öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından gerçekleştirilen müzik ziyafetine katıldılar.

Oyunun konusu

Penceresi Mescid-i Aksa’ya açılan Filistinli Meryem, işgalci İsrail’in evini almak istemesi ile sarsılır. Teklif edilen yüksek meblağlara rağmen Meryem’in ikna olmadığını gören işgalciler, Meryem’i taciz etmeye başlar. Elektriği ve suyu kesilen, evinin önüne barikatlar kurulan, kapısına çöpler dökülen Meryem vazgeçmez ve kendisini evine kapatır. Bu süreçte tüm yaşamını çiçeğine ve kuşuna anlatmaya başlar. Meryem, en büyük travması ile yüzleşmek ve onu kabullenmek zorunda kalacaktır. Nihayetinde ise kendini evine kapatmasının çare olmadığını anlayarak evden çıkacak ve nöbete Mescid-i Aksa’da devam edecektir.