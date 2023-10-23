Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Hayırlı Hizmetler Vakfıında kış dönem kursları gören çocukların gönderdiği resim ve şiirler için Filistin Büyükelçiliğinden cevap geldi. Yazılan cevap ile teşekkür edilerek şu cümlelere kuruldu: "Bu güzel düşünceleriniz ve ilginiz için en içten saygı ve sevgilerimizi sizlere takdim ediyoruz. Tüm destekleriniz tüm Filistinliler için ciddi bir moral teşkil etmektedir. Barışın egemen olduğu bir dünya temennisiyle saygılarımızı ve teşekkürlerimizi yenileriz. En derin saygılarımızla."