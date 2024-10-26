Filipinler’in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi, 66 kişi de yaralandı.

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası’nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nin (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi. Ölümlerin 47’sinin Batangas eyaletinde, 28’inin Bicol bölgesinde kayda geçtiği ifade edildi. Fırtına 66 kişi yaralanırken, 34 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Selden 4 milyon 207 bin 387 kişinin etkilediği, 8 bin 432 evin hasar gördüğü aktarıldı.