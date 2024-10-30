Filipinler’de etkili olan Trami Tropik Fırtınası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 145’e, yaralı sayısı 115’e yükseldi.

Filipinler’in kuzeydoğusunu geçtiğimiz hafta vuran Trami Tropik Fırtınası’nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 145’e, yaralı sayısı ise 115’e yükseldi. Kayıp durumdaki 37 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Selden 7.3 milyon kişinin etkilendiği, 761 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kon-rey Tropikal Fırtınası süper tayfuna dönüştü

Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi’ne (Pagasa) göre ülkenin en büyük adası Luzon’un kuzey kesimlerinde etkili olan Kon-rey Tropikal Fırtınası’nın süper tayfuna dönüştüğü bildirildi. Süper tayfunun kategori 4 seviyesinde yarın Tayvan’ın dağlık güneydoğu kıyısındaki Taitung’a ulaşması bekleniyor. Tayvan’da Kong-rey nedeniyle onlarca uçuş iptal edilirken, bazı feribot seferleri askıya alındı ve balıkçı tekneleri kıyıya çağrıldı.