Filipinler’de iki haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filipinler’de iki haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filipinler’de 2 Ocak itibarıyla etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarının bilançosu ağırlaştı. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) bugün yapılan açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Son gelişme ile birlikte 2 Ocak’tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye yükselirken, yaralı sayısı ise 7 olarak açıklandı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer; Cagayan, Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Zamboanga, Mindanao, Davao, Soccsksargen ve Bangsamoro Özerk Bölgesi’nde toplam 523 bin 991 kişiden oluşan 121 bin 950 ailenin şiddetli yağışlardan etkilendiğini açıkladı.

70 binden fazla kişi tahliye edildi

Toplam 70 bin 617 kişiden oluşan 13 bin 238 ailenin 123 sığınma merkezine tahliye edildiği ifade edilirken, 825 kişiden oluşan 218 ailenin ise başka güvenli bölgelere gönderildiği belirtildi. 373’ü kısmen, 157’si tamamen olmak üzere 530 yapının hasar gördüğünün vurgulandığı açıklamada, 31 toprak kayması meydana geldiği kaydedildi. Öte yandan, ülkenin farklı kesimlerinde 307 bölgenin halen sular altında olduğu ifade edildi.

Filipinler’in Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimleri geçtiğimiz ay da şiddetli yağışlardan etkilenmiş, sel ve toprak kaymalarında 52 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralanmıştı.