Filipinler’de 2 Ocak’tan bu yana görülen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de 2 Ocak’tan bu yana görülen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de Bicol, Visayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 3 Ocak’tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları beraberinde getirdi. Bazı köyler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı noktalarda ise su seviyeleri 3 metreye ulaştı. Sivil Savunma Dairesi’nden (OCD) edinilen bilgilere göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 263 bin 906 kişiden oluşan 63 bin 101 aile felaketten etkilenirken, 3 bin 387 kişiden oluşan 815 aile ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

52 kişi hayatını kaybetmişti

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Filipinler’in Misayas ve Mindanao bölgeleri geçtiğimiz ay da şiddetli yağışlardan etkilenmiş, sel ve toprak kaymalarında toplam 52 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralanmıştı.