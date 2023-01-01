Filipinler’de merkezi hava trafik kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle başkent Manila’da yer alan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 56 bin yolcunun etkilendiği 280’den fazla uçuş iptal edildi.

Filipinler’de merkezi hava trafik kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle başkent Manila’da yer alan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 56 bin yolcunun etkilendiği 280’den fazla uçuş iptal edildi.

Filipinler’de merkezi hava trafik kontrol sisteminin arızalanması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edildi. Başkent Manila’da yer alan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 56 bin yolcuyu etkileyen toplam 282 uçuşun ertelendiği, iptal edildiği veya diğer bölgesel havaalanlarına yönlendirildiği aktarıldı. Havalimanında uzun kuyruklar oluşurken, hava yolu personeli mahsur kalan yolculara yiyecek ve içecek dağıttı. Ülke genelinde söz konusu arızadan kaç uçuşun etkilendiği henüz açıklanmadı.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, TSİ 11.00 sularında sistemin kısmen geri geldiği ve sınırlı sayıda uçuşa izin verildiği ifade edildi.

Filipinler Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista yaptığı açıklamada, havalimanlarındaki operasyonları etkileyen merkezi hava trafik kontrol sisteminin arızalanmasından elektrik kesintisini sorumlu tutarak, yolculardan özür diledi. Eskiyen mevcut tesisin bir an önce yenilenmesi gerektiğini ve yedek bir sisteme de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bautista, "Bu, hava trafik yönetim sistemi sorunudur. Bizi Singapur ile karşılaştıracak olursanız, arada büyük bir fark var, onlar bizden en az 10 yıl öndeler" dedi.