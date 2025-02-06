Filipinler’in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Cadde ortasındaki kılıçlı gençler yakalandı Cadde ortasındaki kılıçlı gençler yakalandı

Filipinler’in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerin bölge halkı tarafından uçağın enkazından çıkarıldığı belirtildi.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: iha