Filipinler’in Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.
Filipinler’in Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.
Filipinlerin Isabela eyaletinde bulunan Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının, kalkıştan 1 saat sonra radardan kaybolduğu bildirildi. RPC 1174 kuyruk numaralı uçağın, Isabela eyaletinde yer alan Maconacon’a gittiği ifade edildi.
Havaalanı personeline göre, yere saatle 14.16’da havalanan uçağın saat 15.00’te Maconacon’a varması gerekiyordu. Uçakta kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmazken, Maconacon’a polisi uçağın düşme ihtimaline karşı alarma geçti.
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