Havaalanı personeline göre, yere saatle 14.16’da havalanan uçağın saat 15.00’te Maconacon’a varması gerekiyordu. Uçakta kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmazken, Maconacon’a polisi uçağın düşme ihtimaline karşı alarma geçti.

İçişleri Bakanı Soylu: “6 terörist ölü ele geçirildi, tertemiz yapana kadar devam”

İçişleri Bakanı Soylu: “6 terörist ölü ele geçirildi, tertemiz yapana kadar devam”

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