Filipinler’den gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, Adıyaman’da depremzedelerin imdadına yetişiyor.

Filipinler’den gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, Adıyaman’da depremzedelerin imdadına yetişiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman’da diğer illerden gelen ekiplerin yanı sıra yabancı ülkelerden de ekipler görev alıyor. Bunlardan biri de Türkiye’ye 8 bin 810 kilometre uzaklıkta bulunan Filipinler’den gelen sağlık ve arama kurtarma ekibi oldu. 30 kişilik sağlık, 52 kişilik arama ve kurtarma ekibi Adıyaman’da görev yapıyor.

Adıyaman Yeni Şehirlerarası Otogarında depremin 4’üncü gününden itibaren sağlık hizmeti vermeye başlayan sahra hastanesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hasta yoğunluğunu azaltıyor. Doğum ve küçük ameliyat yapılabilecek kapasitede olan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.

Sahra hastanesiyle ilgili bilgi veren Filipinler ekibinden Doktor Alfonso Danac, “Filipinler Sağlık Bakanlığının Arama ve Kurtarma ile İlk Müdahale Ekibiyle beraberiz. Buraya Türk insanına yardım etmeye geldik. Filipinler sağlık ekibi buraya bir sahra hastanesi kurdu. Bu sahra hastanesi günde en az 100 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip. Burada hastaların genel ihtiyaçlarını dinliyor, onların acil müdahalelerini yapıyor ve tıbbi yardımlarda bulunuyoruz. Basit ameliyatlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda acil durumlarda kadın doğum hizmetleri sağlayabiliyoruz, kadın doğumu da yapıyoruz burada” diye konuştu.