Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler açıklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD denizaltısı tarafından içinde esirlerin olduğu bilinmeden batırılan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru’nun enkazına 81 yıl sonra ulaşıldı.

Avustralya tarihinin en kötü deniz felaketinin kalıntıları 81 yıl sonra bulundu. Avustralya’da Silentworld Foundation tarafından, Fugro adlı Hollandalı araştırma şirketi ile birlikte yürütülen araştırmalar sonucunda, 1 Temmuz 1942’de İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD denizaltısı tarafından Filipinler açıklarında içerisinde esirlerin olduğu bilinmeden batırılan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru’nun enkazına ulaşıldığı duyuruldu. Silentworld Foundation tarafından yapılan açıklamada, batırılmadan önce en az 850 Avustralyalı asker, 14 ülkeden insanlar dahil tahmini bin 80 kişinin olduğu gemiye 4 bin metreden fazla derinlikte rastlandığı belirtildi. Geminin 6 Nisan’da Filipinler Luzon Adası’nın 110 kilometre kuzeybatısındaki Güney Çin Denizi’nde başlayan arama çalışmalarının ardından otonom sualtı aracı (AUV) dahil olmak üzere son teknoloji kullanılarak 12 gün sonra 18 Nisan’da bulunduğu aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına saygıdan ötürü geminin enkazının kaldırılmayacağı vurgulandı.

“81 yıllık belirsizlik son buldu”

Avustralya ordusundan Korgeneral Simon Stuart, enkazın bulunmasının 81 yıllık belirsizliğe son verdiğini söyleyerek, "Rabaul için savaşan Avustralyalı askerler, denizciler ve havacılar, denizde korkunç bir olayla karşılaştı. Bugün onların hizmetlerini, Japon muhafız ve mürettebat, Norveçli denizciler ile çok sayıdan ülkeden yüzlerce sivil dahil olmak üzere gemide hayatını kaybeden herkesi anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu haberin, uzun süredir sevdiklerinin nöbetini tutanlara rahatlık getirmesini umuyoruz" dedi.

Batırılan Japon gemisi Montevideo Maru içerisinde Papua Yeni Gine’den alınan esirlerin olduğu bilinmeden fırlatılan torpidolarla vurulduktan sonra 11 dakika içinde batmıştı. Sadece 3 cankurtaran botu suya indirilirken, bazı Japon mürettebat ve muhafızlar Filipinler’e doğru kürek çekmişti.