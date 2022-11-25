Karaağaç Ardaspor antrenörü Ümit Aydın, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık konusunda önemli bir adım atıldığını söyleyen Aydın, hedeflerinin liglere katılmak olduğunu belirtti.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenen Karaağaç Arda Spor Kadın Futbol Takımı ile Bulgaristan Plovdiv FK Enko Kadın Futbol Takımı dostluk maçın karşı karşıya geldi.

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