Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Yıldızlar Kız ve Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda ve Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan yıldızlar voleybol müsabakalarına kızlarda 80 okuldan bin 120 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 16 okuldan 224 sporcu katıldı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda dereceye giren okullar ise şöyle oluştu: kızlarda birinci Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu, ikinci Şehzadeler Şehitler Ortaokulu, üçüncü Salihli 50.Yıl Ortaokulu ve dördüncü Akhisar Gazi Ortaokulu oldu.

Erkeklerde ise birinci Turgutlu İhsan Erturgut Ortaokulu, ikinci Kula Fatih Ortaokulu, üçüncü Sarıgöl Atatürk Ortaokulu ve dördüncü Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupaları

Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. İl birincisi olan okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil etmeye hak kazanan takım oldu.