Milli Takım kariyeri ve başarıları

Daniele Santarelli’nin kariyeri şöyle:

Anlaşmanın detayları gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacak.

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