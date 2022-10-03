A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4’ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu’nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4’te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.

Milli takımın Almanya ile Polonya’nın Lodz şehrindeki Sport Arena’da oynayacağı müsabaka yarın 20.00’da başlayacak.

F Grubu’nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:

4 Ekim Salı

16.00 Tayland - Kanada

18.30 ABD - Dominik Cum.

20.00 Türkiye - Almanya

21.30 Sırbistan - Polonya

5 Ekim Çarşamba

16.00 Tayland - Almanya

18.30 Türkiye - Kanada

20.00 Sırbistan - Dominik Cum.

21.30 ABD - Polonya

7 Ekim Cuma

16.00 Sırbistan - Tayland

18.30 ABD - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Almanya

21.30 Polonya - Kanada

8 Ekim Cumartesi

16.00 ABD - Tayland

18.30 Sırbistan - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Kanada

21.30 Polonya - Almanya