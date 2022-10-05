Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki üçüncü maçında cuma günü TSİ 18.30’da ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

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