Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim)

Önder Karaveli: “Burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmam”

Önder Karaveli: “Burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmam”

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi 3-0 yendi. Dünya Şampiyonası’ndaki ilk galibiyeti alan millilerde Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.

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