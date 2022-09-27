A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi 3-0 yendi. Dünya Şampiyonası’ndaki ilk galibiyeti alan millilerde Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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Salon: Ergo Arena

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu)

Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim)

Setler: 25-14, 25-13, 25-13