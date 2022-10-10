A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşılaşacak.

FIVB Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın ABD ile mücadele edecek. Polonya’nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele TSİ 18.30’da başlayacak.

Milliler, B Grubu’nu lider olarak bitirip son 16’ya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, ikinci turda F Grubu’nda Almanya ve Kanada maçlarından sahadan galip ayrılırken, ABD ile Sırbistan karşısında mağlup oldu. F Grubu’nu üçüncü sırada Sırbistan ve ABD’nin arkasında bitiren milli takım, çeyrek finale kaldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu’nda ABD ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti.

Filenin Sultanları ABD’yi elemesi durumunda Sırbistan-Polonya maçının galibiyle yarı finalde rakip olacak.

FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalde diğer mücadeleler ise İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya şeklinde olacak.