Kadınlar Voleybol 2. Lig takımı Kepez Belediyesi’nin kaptanı Tuğçe Özcan, antrenman öncesi spor salonunda ders çalışarak hukuk fakültesine hazırlanıyor

Kadınlar Voleybol 2. Lig takımı Kepez Belediyesi’nin kaptanı Tuğçe Özcan, antrenman öncesi spor salonunda ders çalışarak hukuk fakültesine hazırlanıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol A Takımı kaptanı Tuğçe Özcan, her gün planlı ders çalışarak Hukuk Fakültesi’ni kazanmak istiyor. Nevzat Saygan - Levent Saygan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Özcan, haftanın 6 günü 2’şer saat antrenman yapıyor, 1 gün de maça çıkıyor. Bir yandan da derslerini ihmal etmeyen genç sporcu, zaman kazanmak için antrenmana çıktığı Turgut Özal Spor Salonu’nun kantininde bile ödevlerini hazırlıyor.

Önce üniversite

Kulüpte 2016 yılından bu yana voleybol oynadığı takımın kaptanlığını üstlenen Özcan, “Derse ayırdığım zamanlar yoğunluğa göre değişiyor. Geçmişte bizim takımda oynayıp şu anda üniversitede eğitimlerini sürdüren ablalarımın izinden gidiyorum. Spor yapmayı bırakmayacağım. Ama eğitimimden de geri kalmayacağım. Öncelikli hedefim Türkiye’nin en yüksek puanla girilen üniversitelerin birinde hukuk okumak” diye konuştu.