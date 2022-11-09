Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde üçüncü hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı Düzce deplasmanından galibiyetle döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde üçüncü hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı Düzce deplasmanından galibiyetle döndü.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonundan oynanan TVF Kadınlar 2. Lig 10. Grup 3’üncü hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı deplasmanda Düzce Voleybol’u set vermeden mağlup etti. İlk seti 15-25, ikinci seti 19-25 ve son seti 13-25 kazanan filenin şimşekleri maç sonu büyük sevinç yaşadı. 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile puanını 7’ye çıkarak Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ligde 3’de 3 yapan diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor’un ardından 8 takımlı ligde ikinci sıraya yükseldi.