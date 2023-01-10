Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Erzurum Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve İlçe Müftüsü Doğan Eygün din görevlilerine şampiyonluk kupası ve madalyalarını takdim ettiler.

Turnuvanın kupa töreninde konuşan İlçe Müftüsü Doğan Eygün, din görevlilerini tebrik ederek turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada Özcan Ortaokul Voleybol Takımı ikinci, Jandarma Voleybol Takımı üçüncü olurken Muhtarlar Voleybol Takımı ise centilmenlik kupasını aldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada din görevlilerinden oluşan Uzundere Müftülük Voleybol Takımı 2 yıl üst üste şampiyon oldu.

Uzundere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvada okul ve kurumlardan oluşan 15 takım yer aldı.

Uzundere Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu kurumlar arası voleybol turnuvasında şampiyon ilçe müftülüğü oldu.

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