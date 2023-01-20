Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Midi Kızlar İl Şampiyonasında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü namağlup şampiyon olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Midi Kızlar İl Şampiyonasında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü namağlup şampiyon olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Nevşehir İl Birinciliği Müsabakalarına 5 kulüp katıldı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, müsabakalar sonunda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ardından Altınyıldız Koleji GSK ikinci ve Kayaşehir GSK ise üçüncü oldu. Antrenör Aylin Feralan yönetiminde il müsabakalarında namağlup şampiyonluğa ulaşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, 6-9 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarında Nevşehir’i temsil edecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Yıldız Kızlar Voleybol Takımı da geçtiğimiz haftalarda sona eren 2022-2023 sezonu il birinciliği müsabakalarında namağlup şampiyon olmuştu.