Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının kazananı Çameli Belediyesi takımı oldu.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının kazananı Çameli Belediyesi takımı oldu.

Çameli’de 12 takımın yarıştığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında şampiyon belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvasında, 4 grupta 3 hafta boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. Turnuvanın son gününde dün akam Çameli Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk, Orman ve Adliye takımları ise üçüncülük ve dördüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Finali dolu tribünler önünde oynanan turnuvanın kazananı Çameli Belediyesi olurken, İlçe Milli Eğitim ikinci ve Çameli Orman ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Kübra Eroğlu, Belediye Başkan Vekili İsmail Kesmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren takımları kutlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Turnuvanın kazananı her zaman dostluk ve kardeşliktir Turnuvalar boyunca centilmence oynayan tüm takımlara voleybol turnuvasının başından sonuna kadar tribünde takımlarımızı yalnız bırakmayan tüm Çamelili hemşehrilerimize, turnuvada mücadele eden oyuncularımıza, hakemlerimize, turnuvayı organize eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.