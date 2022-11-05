Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda taraftarının da desteğini alan Naz-Naz normal setlerde 25-23, 25-21, 25-19 skorlarla fileden galip ayrıldı. Karşılaşma sonunda Nazilli Belediye ve kulüp onursal başkanı Kürşat Engin Özcan, potanın efelerini tek tek tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ligin 5. haftasında karşılaştığı Denizli temsilcisi Cavidilspor’u 3-0 mağlup etti.

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