A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’ne, evinde Danimarka’yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’ne, evinde Danimarka’yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Elemelerde A Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri’i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka’da oynayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Türkiye: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)

Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye’ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye’ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak

Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen, Dahl)

Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11

Süre: 97 dakika (23 24 26 24)