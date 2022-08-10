Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11

Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye’ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak

Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye’ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’ne, evinde Danimarka’yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.