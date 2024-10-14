Türkiye Voleybol federasyonu 2.lig müsabakalarında Erzurum Gençlik Spor Kulübü ikinci galibiyetini aldı.

Mardin Midyat Spor Voleybol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Erzurum ekibi zorlu rakibi karşısında 3-1 lık skorla ayrılarak ikide iki yaptı.

Midyat Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta karşılaşan iki ekipte maça iddialı başladı. Oldukça çekişmeli geçen İlk seti ev sahibi ekip 25 - 22 kazandı.

İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü kulübü 25 - 17 ile durumu eşitledi. Üçüncü sette oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi bu seride 25 -18 aldı. Dördüncü set yine nefeslerin kesildiği karşılıklı sayılarla geçti, fakat Filenin Dadaşları bu seti de 25 - 20 kazanmayı başardı.

FVF 2.ligde mücadele eden filenin Dadaşları 6 puanla grupta ilk sırada yer aldı.