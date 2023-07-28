Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor Voleybol Takımı, Hatice Nur Kırımlı ile sözleşme imzaladı. Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Onur Öntaş, Mutlan Erdem ve Genel Koordinatör Abdullah Saraçoğlu katılım gösterirlerken; törende Voleybol Takımı İdari Menajeri Veysel Gürsoy da hazır bulundu.

Törende söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Mutlan Erdem, Hatice Nur’un ortaokul yıllarından beri voleybol oynadığını ve doğup büyüdüğü İstanbul’da Fenerbahçe, Marmara Akademi gibi kulüplerde oynadıktan sonra lisans eğitimi için Antalya’ya geldiğini söyleyerek; 1.81’lik smaçörün aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu ekleyerek sözlerini sonlandırdı.

Törene katılım gösteren bir diğer Yönetici Erhan Onur Öntaş ise Kırımlı’nın daha önce Kepez Belediyesi ve Açı Koleji takımlarında başarı ile forma giyerken tıp eğitimini de sürdürmesini oldukça önemsediklerini belirttikten sonra sporcunun 2016 senesinde düzenlenen Balkan Turnuvası’na katılan U16 milli takımımızın da kadrosunda da yer aldığını hatırlattı.

İmzaladığı sözleşme ile birlikte bundan böyle kırmızı beyazlı formayı giyecek olan Kırımlı, Antalya’yı çok sevdiğini ve Antalya’nın en büyük markası Antalyaspor’un çatısı altında olacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade ettikten sonra tören fotoğraf çekimi ile sona erdi.