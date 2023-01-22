Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan maçın 25-14, 25-18 ve 25-23 biten setleri sonucunda kırmızı-beyazlılar ligde puanını 30’a çıkararak 3. sıraya yerleşti. Antalyaspor Voleybol Takımı, 29 Ocak 2023 tarihinde Antalyaspor Spor Salonu’nda Açı Koleji’ne konuk olacak.

TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı 13. maçında Zirve Gençlik ve Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

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