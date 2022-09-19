Antalyaspor voleybol takımı ile Antalya Reçelleri arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Antalyaspor voleybol takımı ile Antalya Reçelleri arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde 19 Eylül 2022 tarihinde imzalanan sözleşme törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onur Öntaş, Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu ve Antalya Reçelleri markasının sahibi Ebru Kocaacar katıldı.

İmzalanan sözleşme ile birlikte Filenin Akrepleri ile Antalya Reçelleri arasında 2017’den beri süren ve artık gelenekselleşen işbirliği faaliyetlerinin 1 sezon daha devam etmesi kararı resmiyete bağlandı.

Atılan imzaların ardından Genel Koordinatörü Abullah Saraçoğlu, Ebru Kocaacar’a özel olarak hazırlanan Antalyaspor voleybol formasını hediye etti.