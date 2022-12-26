Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı onuncu maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü deplasmanda 0-3 mağlup etti.

Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı onuncu maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü deplasmanda 0-3 mağlup etti.

Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçın 23-25, 24-26 ve 15-25 biten setleri sonucunda Akrepler kazandığı 3 puan ile birlikte ligde puanını 24’e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Bu maç ile birlikte bu sezon galibiyet sayısını 8’e çıkaran Antalyaspor, 8 Ocak 2023 tarihinde oynanacak Antalyaspor - Megaspor maçı ile birlikte hem Antalya Spor Salonu’na geri dönecek hem de 2023 yılına start verecek.