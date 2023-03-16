Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu Kulüplerarası Genç Erkekler Voleybol il birinciliğinde şampiyon Manisa İl Gençlikspor oldu.

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda nefes kesen final mücadelelerine sahne olan karşılaşmalar sonunda şampiyonluğa uzanan Manisa İl Gençlikspor Kulübü oldu. Müsabakalarda ikinci Turgutlu Belediyespor, üçüncü ise Kula Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Dereceye giren kulüplere madalya ve kupaları Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater ve İsmail Alpat tarafından verildi. İl birincisi olan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren tüm takımları tebrik etti. Erkek voleybolunda altyapıya önem verdiklerinin altını çizen Öztürk, Türk sporuna ahlaklı ve yetenekli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.