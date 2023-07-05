Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final maçları, 06-09 Temmuz tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Müsabakalara kızlar ve erkeklerde toplam 24 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik projesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları, Osman Bayrakdar Sezonu adıyla devam ediyor. Haziran ayında Atletizm Grup Yarışmalarının yapıldığı Denizli’de 06-09 Temmuz tarihleri arasında Voleybol Çeyrek Final Maçları gerçekleşecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Finalleri için kızlarda 12 takım, erkeklerde 12 takım toplamda 24 takım Denizli’de sahne alacak. Erkekler maçları Hasan Güngör Spor Salonunda, Kızlar müsabakaları ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak. Her iki salonda da hazırlıklar devam ediyor.

Yarışmaların teknik toplantısı 06 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç Salonunda yapılacak. Hemen ardından saat 16.00’da tüm sporcuların katılımıyla Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesine kültür gezisi etkinliği gerçekleşecek.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hazırlıkları yakından takip eden İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi projesinin Denizli’de başarıyla uygulandığını kaydetti. Analig Projesi ile farklı branşlarda milli takımlara altyapı oluşturacak bir sürecin yaşandığını ve sporcuların maç tecrübesi kazandığını ifade eden İlman, Denizli olarak yeni bir ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.