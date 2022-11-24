Adana’da Cebesoy İlköğretim Okulu 2-F (Filateli) sınıfı Cemalpaşa Postanesi içerisinde açılan Filateli Sergisini gezip bilgi aldı.

Adana’da Cebesoy İlköğretim Okulu 2-F (Filateli) sınıfı Cemalpaşa Postanesi içerisinde açılan Filateli Sergisini gezip bilgi aldı.

Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candevir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde Cebesoy İlköğretim Okulu 2-F sınıfının Filateli Sınıfı olarak belirlendiğini ifade ederek, “Adana Cemalpaşa Postanesi içerisinde açtığımız sergiye 35 öğrenci Müdür Yardımcısı Hüseyin Özdemir ve 2-F Sınıfı Öğretmeni Gülçin Güneş ile birlikte ziyaret etmişlerdir. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Adana Filatelistler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Candevir, Öner Palankök, Erhan Küçükkömürcü, Ömer Dedeoğlu ve Hasan Tahsin Yaktu tarafından karşılanan öğrencilere günün anısına zarf ve pullar hediye edilirken, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle de öğretmen Gülçin Güneş ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Özdemir’e özel gün zarfı ve pulu hediye ettiler.