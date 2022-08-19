Bazı kanser ameliyatları ya da gebelik sonrası kişilerin kol ve bacaklarında şişmeler sonucu oluşan lenfödem hastalığı (fil hastalığı), Samsun’da kamu hastanesinde uygulanan masajlı tedavi ile iyileştiriliyor.

Bazı kanser ameliyatları ya da gebelik sonrası kişilerin kol ve bacaklarında şişmeler sonucu oluşan lenfödem hastalığı (fil hastalığı), Samsun’da kamu hastanesinde uygulanan masajlı tedavi ile iyileştiriliyor.

Lenf bezlerinin alınmasından sonra ortaya çıkan lenfödem hastalığı(fil hastalığı) kişilerin kol veya bacaklarında aşırı şişmelere neden olarak hayat kalitesini düşürüyor. Sağlık Bakanlığı Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan uygulama ile lenfaktif sisteminde bozukluk oluşan ve bunun sonucunda kol veya bacaklarında şişmeler meydana gelen hastalara masaj tedavisi uygulanıyor. Masaj ile ödemin azaltılmaya çalışıldığı uygulamada fizik tedavi yöntemleriyle de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Kişilere önce masaj tedavisi yapılıyor daha sonra cilt bakımı ve bandajlama yapılıyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan uygulama ’Samsun’da tek’ olarak biliniyor.

"Tedaviler düzenli yapılmazsa ödem miktarı çok artabiliyor"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fizik ve Tedavi Uzm. Dr. Esin Adıgüzel, "Toplumda meme kanseri, üre jinekolojik kanser, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri gibi ameliyatlardan sonra ya da gebelik gibi bazı durumlardan sonra lenfakım sisteminde bozukluk oluşabiliyor. Bunun sonucunda da kol ve bacakta ödem gelişebiliyor. Biz bu hastalara yönelik bazı tedaviler uygulamaya başladık. Bu hastalar toplumda tedavi olanağı bulmakta sıkıntı çekiyorlardı. Hastalarımıza öncelikli olarak ünitemizde masaj tedavisi yapıyoruz. Masajla ödemi indirmeye çalışıyoruz. Sonrasında cilt bakımı ve bandajlama yapıyoruz. Bandajlamadan yaklaşık 1 ay sonra da ödem iyice temizlendikten sonra ya da minimale indikten sonra hastalara kompresif bası giysileri giydirmeye başlıyoruz. Bu hastaların tedavileri maalesef bir ömür boyu sürüyor. Biz bu hastalara mutlaka senede 1 ya da 2 defa terapi öneriyoruz. Onun sonrasında da evde tedavilerini öğreterek evde bası giysileriyle ve self masajla tedavilerini devam ettirmelerini istiyoruz. Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen hastalıkta tedaviler düzenli yapılmazsa ödem miktarı çok artabiliyor. Hasta hareket etmekte güçlük çekebiliyor. Çok ödemlenen bölgelerde enfeksiyon gelişebiliyor, yaralar açılabiliyor. Hastanın yaşam kalitesi ciddi anlamda bozulabiliyor. Bu yüzden bu hastalara erken tanı konulması ve tedaviye yönlendirilmesi çok önemli. İlla çok aşırı bir şişlik olması da gerekmiyor. Eğer bir ameliyat öykünüz varsa, radyoterapi aldıysanız ya da gebelik gibi bir hadiseden sonra, kol ve bacağınızda ağrı hissediyorsanız mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurun" dedi.

Fizyoterapist İlay Narin ise "Hastamız bacağındaki şişliklerden dolayı ilk olarak damarlarında problem olduğunu düşünüp kalp damar cerrahisine gitti. Orada parmak arasından sıvı verilerek sintigrafi denilen bir ölçüm şekli yapıldı. Tıkanıklık tespit edildikten sonra hastamız hastanemize geldi. İlk önce fizik tedavi hekimi muayene ettikten sonra fizyoterapistler olarak biz tedavisini yapıyoruz. Şuan Samsun’da kamu hastanesi olarak bu tedaviyi bir tek biz yapıyoruz" diye konuştu.