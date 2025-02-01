Haldız İnşaat yüzde 50 seviyesindeki Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlamak üzere çalışmalara tekrar başladı. Çalışmalar başlarken inşaat alanında kurban kesildi, dualarla çalışmalar tekrar başladı. Hak sahipleri ve bölge sakinleri gelişmelerden memnun.

Firma tarafından Fikirtepe Merdivenköy bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalara yeniden başlanıldı. Halihazırda yüzde 50 seviyesine ulaşan projenin; alanında tecrübeli ortalama 500 kişilik bir ekibin yoğun bir çalışma temposuyla 2026 yılının ilk yarısında en iyi ve eksiksiz şekilde tamamlanarak tüm hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Şirket yetkilileri tarafından, projenin ilerlemesini ve tamamlanmasını engelleyen tüm sebeplerin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor. Bölgede mimari yapısı ve cephe tasarımıyla ön plana çıkan projenin inşa çalışmalarına yeniden başlanılması çevre halkı tarafından mutlulukla karşılandı.

Çalışmalara adaklar ve dualar ile başlandı

Projede çalışmaların tekrar başlaması sebebiyle 21 Ocak Salı günü Proje Satış Ofisi’nde hak sahiplerinin de katılımıyla bir buluşma düzenlendi. Buluşmada inşaat alanında adak kurbanlar kesilerek dualar edildi ve ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar, projenin bitirilmesi konusunda firmaya güvendiklerini ifade ettiler.

Proje’nin önünde hiçbir engel kalmadı

Hak sahipleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik sırasında konuşan Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil; "Biz her zaman bu projeye inandık, süreç içerisinde yaşanan aksaklıkları çözeceğimize olan inanç ve gayretimiz tamdı. Geldiğimiz aşamada da sürecin tüm tarafları ile ortak bir mutabakat çerçevesinde projenin tamamlanması ile ilgili gerekli adımlar atılmıştır. Hızlı bir şekilde inşaata başlayarak 2026 yılının ilk yarısında projeyi tamamlayıp tüm hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğimizi öngörüyoruz. Bu süreç içerisinde bu ortamın sağlanması için desteğini eksik etmeyen yönetim kurulu başkanımız Sayın Macit Haldız ve şirketimiz dışında süreçte etkin olan tüm değerli yöneticilere de ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Sürecin tüm taraflar için hayırlı uğurlu olmasını dileriz" sözlerini kaydetti.

İlerleme oranı yüzde 50’ye geldi

Proje Müdürü Bilgehan Demirci, İnşaat’ın ortalama 500 personel ile işe başladığını ifade ederek şu bilgileri verdi: "Haldız İnşaat tarafından yapımı süren proje 22 bin 466 metrekare alan üzerinde 2 parsel ve 4 bloktan oluşuyor. Projemizde toplamda 1078 konut ile 12 ticari alan yer alıyor. Mevcut ilerleme oranı yüzde 50 seviyesinde. Projemizin cephe ihaleleri tamamlanmış olup, diğer süreçler de hızla devam etmekte. 2026 yılının ilk yarısında çalışmalarımızı bitirmeyi planlanıyoruz. projeyi en iyi şekilde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz".

Hayatı kolaylaştıran tüm detaylar var

Projemizde 1+0 seçeneği başta olmak üzere 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri mevcut. Dairelerin büyüklükleri 43 metrekare ile 276 metrekare arasında değişiyor. Bu projede konut sahibi olan vatandaşlarımız ayrıca açık ve kapalı otopark, yeşil alan, sosyal tesis, spor salonu, fitness salonu, açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, yürüyüş parkuru ve çocuk parkı imkânına sahip olacak. Yaşamı kolaylaştırmak adına tüm detaylar düşünüldü.

Ulaşım ağlarının kilit noktasındayız

Lokasyon olarak İstanbul’un kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne yakınlığıyla İstanbul’un iki yakasına da hakim bir bölge. Projemiz Avrupa yakasında çalışan vatandaşlar için de iyi bir alternatif. Hemen yani başında Akasya AVM ve Optimum AVM bulunurken diğer taraftan Acıbadem ve Kadıköy merkeze kısa mesafede. Metro ve metrobüs noktalarına da yakın mesafedeyiz. Tüm ulaşım ağlarının kilit noktasındayız" dedi.

Buluşma programında konuşan 3+1 daire hak sahibi Nermin Aktaş, projede çalışmaların yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "İnşaat projesinin tamamlayacağına dair kuşkumuz yoktu. İnşallah evlerimize kavuşacağız" dedi.