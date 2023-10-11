İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi’nde 12 haftalık eğitim programına katılarak fikirlerini geliştiren ve bu fikirleri hayata geçirmek için gerekli olan stratejileri öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi.

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi’nin düzenlediği 2. Uygulamalı Girişimcilik Akademisi, İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Kulübü öğrencilerini 12 haftalık eğitim programında ağırladı. Gençler için heyecan verici bir denetim olan eğitim programı boyunca öğrenciler sadece fikirlerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda bu fikirleri hayata geçirmek için gerekli olan stratejileri de öğrendiler.

Eğitim süresince, öğrenciler fikirlerini somut projelere dönüştürme konusunda gereken becerilere sahip oldular. Pazar araştırmaları yapma, erken aşama girişimcilik, finansal planlama, e-ticaret stratejileri, teknolojik gelişmeleri takip etme, etkili iletişim kurma ve takım çalışması gibi kritik yetenekleri öğrenen öğrenciler, girişimcilik dünyasında başarılı olabilmek için ihtiyaç duydukları temel yetenekleri kazandılar. Bu şekilde, öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde ve girişimcilik yolculuklarında başarıyla ilerlemek için güçlü bir temele sahip oldular.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet alanlarından Genç Girişimciler Merkezi’nin düzenlediği 12 haftalık eğitim programını başarıyla tamamlayan 24 Kasım Anadolu Lisesi Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Kulübü 2.Uygulamalı Girişimcilik Akademisi öğrencilerine eğitim sonunda İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi tarafından girişimcilik akademisi katılım sertifikası verildi.