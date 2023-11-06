İş dünyası, finans, akademi kesimi, sivil toplum kuruluşları, bürokrasinin önde gelen isimlerini bir araya getiren düşünce platformu ‘Fikir Sofrası’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile Malatya’da toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılacağı toplantıda, 6 Şubat depreminin ardından oluşan topyekün dayanışmayla varılan nokta, ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan’ın liderliğinde daha önce Viyana ve Amerika’da da gerçekleştirilen ‘Fikir Sofrası’ toplantısına iş, akademi, finans, medya temsilcileri katılacak. İşadamı Ahmet Arslan, Fikir Sofrası’nın ana amacının, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda, hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada bilgi ve tecrübeyi ön plana koyarak çözüm yollarını ortaya koymak olduğunu söyledi.

Arslan, ‘Fikir soframızda, Türkiye ekonomisinin katlanarak büyümesine, rekabetçi bir ekonomi oluşturulmasına yön veren, destek olan kanaat önderlerimizle, gündemimizde biraz önce saymış olduğum konuları enine boyuna konuşacağız. Bu amaç çerçevesinde, ana temamız, yaraları sarmak, refahı artırmak, huzur ve barışı sağlamak adına yapılması gerekenleri konuşmaktır” ifadelerine yer verdi.

Buluşmaya Malatyalı işadamları Ahmet Çalık, Erman Ilıcak ve Vahap Küçük’ün yanı sır Betül Ebru Dildar Edin, Nuri Akın, Nilüfer Bulut, Nihat Özdemir, Emine Sabancı ve Faruk Eczacıbaşı gibi iş dünyasının tanınan isimleri de katılacak.